Американцы разделились относительно того, должны ли США помогать Украине

Американцы разделились практически пополам относительно того, обязаны ли США помогать Украине: 48% говорят, что да, и 49% – нет.

Об этом свидетельствует опрос Pew Research Center, сообщает "Европейская правда".

При этом большинство республиканцев (62%) считают, что Соединенные Штаты не обязаны помогать Украине защищаться от российского вторжения.

Примерно две трети демократов и демократически ориентированных независимых избирателей (63%) говорят, что США имеют такую обязанность. Лишь около трети республиканцев и сторонников республиканцев (36%) считают так же.

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29% американцев считают, что США предоставляют Украине слишком много помощи, 26% говорят, что помощи предоставляют столько, сколько нужно. Примерно двое из десяти (19%) считают, что США оказывают недостаточно поддержки, а четверть – не уверены.

Демократы в основном считают, что США предоставляют либо достаточный объем помощи (36%), либо недостаточный (27%). Лишь 13% считают, что США предоставляют Украине много помощи.

Почти половина республиканцев (47%) считают, что США предоставляют Украине много помощи, что более чем втрое превышает долю демократов. Лишь 18% считают, что нынешний уровень помощи является достаточным, тогда как только 12% считают, что США предоставляют мало помощи.

Между республиканцами и демократами существует большой разрыв во взглядах на то, является ли война в Украине главной угрозой интересам США.

45% демократов сейчас считают, что вторжение России в Украину является главной угрозой, что на 5 процентных пунктов ниже, чем в марте 2022 года, но на 7 пунктов выше, чем год назад. 26% республиканцев считают войну главной угрозой для интересов США. Эта доля практически не изменилась с начала 2023 года и остается значительно ниже 51% республиканцев, которые говорили так в начале полномасштабной войны.

Опрос Pew Research Center, в котором приняли участие 9 424 взрослых американцев, проводился с 1 по 7 июля 2024 года – до того, как президент Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.

Напомним, ранее Министерство обороны США опубликовало перечень вооружений, которые Украина получит в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов, объявленного 29 июля, а также оборонного заказа на 1,5 миллиарда долларов.