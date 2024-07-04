Два опроса показали рекордное нарастание отрыва Трампа от Байдена

Результаты еще двух опросов общественного мнения в США показали, что бывший президент Дональд Трамп нарастил отрыв от действующего главы Белого дома Джо Байдена до 6 процентных пунктов – самый большой его отрыв в случае обоих опросов.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Обнародованные 3 июля результаты опроса New York Times/Siena College свидетельствуют, что Трамп опережает Байдена с поддержкой 49% против 43%.

Почти аналогичные результаты показал опрос Wall Street Journal – 48% у Трампа против 42% у Байдена.

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В собственной статье об опросе NYT отмечает, что это самый большой когда-либо зарегистрированный отрыв Трампа за время, когда он проводится – с 2015 года; для опроса WSJ – так же, но с конца 2021 года.

Кроме того, почти три четверти респондентов в опросе для NYT выразили мнение, что Байден уже слишком почтенного возраста для того, чтобы снова избираться на должность. Это на 5 процентных пунктов больше, чем во время аналогичного опроса на предыдущей неделе – до резонансных дебатов.

Перед этим сообщали результаты опроса от Саффолкского университета и USA TODAY, по которому Трамп опережает Байдена на 3 процентных пункта в избирательном списке из шести кандидатов. В опросе, проведенном месяц назад, оба кандидата были на равных.

Еще один опрос, проведенный SSRS для CNN, также показал, что Трамп имеет преимущество в 6 процентных пунктов над президентом, что не изменилось по сравнению с предыдущим опросом.

Подавляющее большинство избирателей – 75% – считают, что демократы имеют больше шансов выиграть пост президента в 2024 году, если кто-то другой, а не Байден, будет номинантом от партии, согласно опросу CNN.

СМИ сообщали, что Байден якобы непублично допустил выход из гонки в США, если не убедит общественность в ближайшие дни в своей готовности работать еще один срок после неудачных дебатов с Дональдом Трампом.

Также неофициально стало известно, что десятки демократов в Палате представителей США рассматривают возможность подписать письмо с требованием к президенту Джо Байдену снять свою кандидатуру с избирательной гонки.

Однако в среду Джо Байден заверил, что не снимается с выборов.

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