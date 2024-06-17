В Румынии лидер ультраправых, невъездной в Украину, выдвинул кандидатуру в президенты

Румынский правый популист и лидер националистической партии AUR Джордже Симион в субботу стал первым политиком, объявившим о своей кандидатуре на пост президента Румынии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Румынские социал-демократы и либералы еще не выдвинули своих кандидатов. Сначала обе партии рассматривали возможность выдвижения общего кандидата, однако недавние заявления свидетельствуют о том, что обе партии предпочитают иметь собственных кандидатов.

Сейчас в Румынии также существуют спекуляции относительно кандидатуры заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ, который пока не подтвердил и не опроверг своего намерения баллотироваться. В течение последнего года Джоанэ провел в Румынии несколько конференций, на которых обсуждал будущее страны и необходимость "исторического скачка в развитии".

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Согласно последнему опросу INSCOP, опубликованному 30 мая, 23,7% румын проголосовали бы за Джоанэ в первом туре президентских выборов.

За действующего премьера от социал-демократов Марчела Чолаку готовы отдать голоса 18,2% избирателей, а за Джордже Симиона из AUR – 13,5%.

Опрос свидетельствует о том, что во втором туре Джоанэ одержит уверенную победу над любым потенциальным оппонентом.

"Я постоянно слышал, что президента Румынии выбирают откуда-то из-за океана, из посольств. Я думаю, что пришло время, чтобы это было так, как хотим мы, а не только так, как хотят другие", – сказал Симион после своего выдвижения на съезде партии в субботу.

"Я слышал, кто является кандидатом от немцев, кто является кандидатом от французов, кто является кандидатом от россиян", – добавил он, ссылаясь на одну из любимых тем ультраправых, а именно, что президента Румынии определяют великие державы.

Пришло время прекратить "обращаться с нами как со второсортной колонией", сказал Симион.

Президентские выборы в Румынии состоятся 15 сентября 2024 года, возможный второй тур запланирован на 29 сентября.

Напомним, в 2023 году СБУ подтвердила запрет въезда в Украину для Симиона. Решение приняли "в интересах нацбезопасности".

Некогда маргинальная партия AUR, которая порочила этническое венгерское меньшинство и пропагандировала теории антивакцинаторов во время пандемии COVID-19, после полномасштабного вторжения РФ переключилась на Украину, заявляя, что война "не наша", и призывая правительство прекратить помогать Киеву и переосмыслить свои отношения с Вашингтоном и Брюсселем.

Ранее представитель AUR Клаудиу Тырзиу заявил о территориальных претензиях на украинские земли Северной Буковины, Закарпатья, Бессарабии, а также всю Молдову.