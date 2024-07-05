Новый премьер Британии объявил состав Кабмина: МИД и Минобороны возглавили сторонники Украины

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, который в пятницу официально стал премьер-министром Великобритании, объявил состав своего правительства.

Об этом говорится на официальной странице британского премьера в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В частности, Министерство иностранных дел возглавил Дэвид Лэмми, который является сторонником Украины. А министром обороны стал Джон Хили.

The Rt Hon John Healey MP @JohnHealey_MP has been appointed Secretary of State for Defence @DefenceHQ. pic.twitter.com/K6zP3dO4G5 Реклама: July 5, 2024

The Rt Hon David Lammy MP @DavidLammy has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK. pic.twitter.com/NKs1L5gTsp – UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 5, 2024

Оба ранее посещали Киев и во время визита уверяли, что поддержка Украины со стороны Британии в случае прихода лейбористов к власти сохранится.

"Если после выборов сменится правительство, то решимость Британии поддерживать Украину, противостоять российской агрессии и привлечь Путина к ответственности за военные преступления – нет", – уверял Хили.

"Для меня большая честь быть назначенным Государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития. Перед миром стоят огромные вызовы, но мы справимся с ними, используя огромные сильные стороны Великобритании. Мы объединим Британию ради нашей безопасности и процветания дома", – отметил Лемми после назначения.

Напомним, в пятницу лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал новым премьер-министром Великобритании после встречи с королем.

Президент Владимир Зеленский уже поздравил Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой на выборах.

Детали о новом премьере Британии в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.