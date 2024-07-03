Ле Пен может покинуть свою группу в Европарламенте ради объединения с Орбаном

Представители французской политической силы Марин Ле Пен ведут переговоры с другими ультраправыми группами в Европейском парламенте, которые могут привести к тому, что ее партия покинет свою нынешнюю политическую семью и объединит усилия с венгром Виктором Орбаном.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Члены политической группы Ле Пен "Идентичность и демократия", которая была создана в 2019 году для представления ультраправых и крайних националистических взглядов, планируют встретиться с союзниками по ЕС 8 июля, на следующий день после завершения выборов во Франции.

Они хотят обсудить будущее партии, по словам человека, который непосредственно участвовал в переговорах.

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Несколько членов группы уже решают, присоединяться ли к новому популистскому альянсу, о котором на этой неделе объявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Отвечая на вопрос о потенциальном альянсе с Орбаном в радиоинтервью во вторник, Ле Пен сказала, что ее партия рассмотрит различные варианты после выборов.

По словам людей, информированных об этом плане, роспуск группы "Идентичность и демократия" частично имеет целью еще больше дистанцировать существующих членов от немецкой партии "Альтернатива для Германии".

Среди партий, которые уже выразили заинтересованность в присоединении к новосозданной группе Орбана с участием националистов из Австрии и Чехии, есть партия "Лига" Маттео Сальвини и "Национальное объединение" Ле Пен, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Решат ли лидеры партий присоединиться к Орбану, будет зависеть от результатов выборов во Франции, которые могут повлиять на то, распустит ли Ле Пен "Идентичность и демократию". При этом, сама группа уже на грани распада – поскольку она неизбежно развалится, если из нее выйдут депутаты Сальвини.

Если французские политики решат присоединиться к Орбану, за ними последуют многие другие, говорят источники.

Если Орбану удастся сделать свою группу третьей крупнейшей силой в Европарламенте, то это будет означать большую победу венгерского лидера, который стремится укрепить свое влияние в ЕС.

Группа Орбана "Патриоты за Европу" хочет реализовать ультраправую популистскую повестку дня, которая включает планы ограничения влияния Европейского Союза на национальную политику, возвращение большего количества полномочий странам-членам и ограничение иммиграции в ЕС.