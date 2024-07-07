Орбан рассказал, что услышал от Путина по поводу идеи прекращения огня для переговоров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что правитель России не выразил заинтересованности в прекращении огня для того, чтобы создать предпосылки для более основательных переговоров о мире.

Как пишет "Европейская правда", об этом Орбан заявил в интервью Роджеру Кьоппелю – главному редактору швейцарского сайта и еженедельника Die Weltwoche, известного пророссийской позицией.

Орбана расспросили, что Путин отвечал на его три вопроса, о которых венгерский лидер упоминал на пресс-конференции в Москве.

По словам Орбана, Путин заявил ему, что настоящие переговоры невозможны без привлечения обеих сторон, и "то, что они делают без них, не имеет никакого значения, что логично" – очевидно, имея в виду Глобальный саммит мира.

Реклама:

Также глава Кремля сказал Орбану, что Россия уже отреагировала на первые предложения Украины еще весной 2022 года, и что с тех пор позиция Москвы не изменилась и Россия готова на вести переговоры на тех же условиях.

Орбан также спросил Путина, как он относится к идее прекращения огня перед тем, как начнутся основательные переговоры о мире.

"Он сказал, что не имеет положительных ожиданий по этому поводу. Зеленский говорил, что не имеет положительных ожиданий, потому что россияне использовали бы это против Украины, а Путин – что украинцы использовали бы эту паузу против России. А я сказал "Давайте подумаем, я понимаю ваши аргументы", – рассказал премьер Венгрии.

Он заявил, что считает себя "единственным западным лидером который может одновременно говорить и с Киевом и с Москвой, потому что все остальные "создали ситуацию, когда они не имеют возможности прямо контактировать с двумя основными игроками", в частности россиянами, и ведет эти переговоры, потому что ищет "самый быстрый и кратчайший путь для прекращения войны".

Также Орбан в этом интервью рассказал, как до последнего скрывал от западных союзников идею поездки в Москву, и пообещал больше "неожиданных встреч".

Читайте также объяснение "ЕвроПравды",что стоит за поездкой Орбана в Москву после встречи с Зеленским.