Новый министр обороны Британии посетил Одессу, анонсировал пакет помощи

Новый министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал усилить поддержку Украины во время визита в Одессу, менее чем через 48 часов после своего назначения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении правительства Великобритании.

После встречи с президентом Зеленским и переговоров со своим коллегой, министром обороны Рустемом Умеровым, Хили объявил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет поддержки, который будет включать больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и почти 100 высокоточных ракет Brimstone.

Во время визита, который совпал по времени с празднованием Украиной ежегодного Дня ВМС, министр обороны подтвердил, что новая власть в Вестминстере усилит непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании.

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"Возможно, в правительстве произошли изменения, но Великобритания едина в поддержке Украины.

Как новый министр обороны, я гарантирую, что мы усилим поддержку со стороны Великобритании, увеличив поставки жизненно необходимой военной помощи.

Это правительство непоколебимо в своем обязательстве продолжать оказывать военную помощь и будет стоять бок о бок с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется", – заявил Хили.

Новый пакет помощи, в частности включает:

четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра

90 противотанковых ракет Brimstone

50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций

40 машин разминирования

10 артиллерийских орудий AS-90

61 бульдозер для строительства оборонительных позиций

Поддержка ранее подаренных AS-90, в том числе 32 новых стволов и критически важных запасных частей, которые помогут Украине выпустить еще 60 000 155-мм снарядов.

Джон Хили также поручил правительственным чиновникам обеспечить, чтобы обещанный в апреле пакет военной помощи был ускорен и доставлен в Украину в полном объеме в течение следующих 100 дней.

В апреле этого года Великобритания объявила о предоставлении Украине крупнейшего в истории пакета военной помощи, который включает 400 транспортных средств, 1600 ударных ракет и ракет ПВО, в том числе дополнительные высокоточные управляемые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, четыре миллиона боеприпасов и 60 катеров, включая морские рейдовые корабли.

Одессу в воскресенье также посетили с первым зарубежным визитом министр иностранных дел и министр обороны нового правительства Нидерландов – за считанные дни после принятия присяги.