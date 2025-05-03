Германия и США продолжили заочный спор об экстремистском статусе "АдГ

Министерство иностранных дел Германии ответило государственному секретарю США Марко Рубио на обвинения в "замаскированной тирании" после объявления ультраправой "Альтернативы для Германии" экстремистской.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий комментарий немецкого МИД появился на Х в ответ на пост Рубио.

Накануне госсекретарь заявил, что решение Федерального ведомства по защите конституции Германии признать "АдГ" правоэкстремистской – это "не демократия, а тирания под маской".

"Это демократия. Это решение является результатом тщательного и независимого расследования, проведенного с целью защиты нашей Конституции и верховенства права. Окончательное решение будет принимать независимый суд", – ответило МИД Германии.

"История научила нас, что правый экстремизм необходимо остановить", – добавило оно.

На этом, однако, дискуссия не закончилась, и Министерству иностранных дел Германии ответил заместитель Рубио в Госдепе Кристофер Ландау – подчеркнув, однако, что это его личная позиция.

Он сказал, что "не может подобрать слов, чтобы выразить возмущение, которое испытывает, когда официальный представитель правительства Германии пытается поучать государственного секретаря США о необходимости шпионить за политической оппозицией и цензурировать ее".

"И нет, Германия, вы не можете прятаться за самодовольные ссылки на то, чему научились из "собственной" истории. Как вы, наверное, помните, это также и "наша" история, ведь мы сыграли довольно важную роль в завершении этого конкретного раздела вашей истории", – написал Ландау.

Далее он фактически сравнил ситуацию в Германии с тем, что было в Австрии после ее немецкой аннексии накануне Второй мировой войны, вспомнив историю своего отца, бежавшего оттуда в США.

"Он бежал не из-за чрезмерной свободы слова; он бежал, потому что у власти были те, кто верил в шпионаж и цензуру политических оппонентов", – добавил заместитель госсекретаря США.

Напомним, в пятницу Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю партию "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистскую. Это дает спецслужбам больше полномочий для надзора за политсилой.

На досрочных выборах в парламент "АдГ" получила 152 места – почти вдвое больше, чем имела, и стала главной оппозиционной силой. Поддержка партии самая высокая в восточных землях. По одному из опросов в начале апреля "АдГ" даже впервые возглавила рейтинг политических сил страны.