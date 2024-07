Германия после удара по "Охматдету" готова принять украинских детей на лечение

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что немецкая сторона готова принять к себе на лечение украинских детей после удара России по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Об этом он написал в X (Twitter) после телефонного разговора с главой украинского Минздрава Виктором Ляшко, сообщает "Европейская правда".

По словам немецкого министра, в разговоре с Ляшко он заверил, что Германия "примет больных детей, которые в этом нуждаются, в любое время; следующий спасательный рейс вылетит в среду".

"Путин в очередной раз показал, что он военный преступник, обстреляв детскую больницу", – добавил Лаутербах.

Habe Gesundheitsminister 🇺🇦 Viktor Lyaschko zugesagt, dass wir kranke Kinder in Not jederzeit aufnehmen, der nächste Rettungsflug startet schon am Mittwoch. Putin hat durch gezielten Angriff auf Kinderkrankenhaus erneut gezeigt: er ist ein Kriegsverbrecher https://t.co/jawT4btoUC