В ЕС пообещали помочь с восстановлением "Охматдета", разрушенного Россией

Заместитель главы представительства Европейского Союза в Украине Реми Дюфло заявил, что ЕС поможет с восстановлением детской больницы "Охматдет", в которую накануне ударила российская ракета.

Об этом Дюфло сказал в комментарии "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

Дипломат отметил, что сотрудники представительства ЕС накануне помогали водой и едой и разбирали завалы после ракетного удара России по "Охматдету".

"Мы также финансово поможем в восстановлении этого символа украинской медицины, символа того, как украинское государство относится к наиболее уязвимым слоям своего населения", – добавил он.

Реклама:

По словам заместителя главы представительства Евросоюза в Украине, Россию нужно привлечь к ответственности за эти действия. "Чем больше подобных вещей мы видим, тем больше наша решимость поддерживать Украину", – отметил Дюфло.

По последней информации, в результате ракетной атаки утром 8 июля погибли более 40 человек. Разбор завалов на территории "Охматдета" завершили; в столичном районе Сырец, где обвалились два подъезда жилого дома, работа продолжается. В Киеве подтвердили гибель 33 человек, пострадавших 120.

Ранее в США и Евросоюзе призвали расследовать удар по "Охматдету", который имеет признаки военного преступления.