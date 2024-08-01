Трамп не смог обжаловать судебный запрет по уголовному делу в Нью-Йорке

Апелляционный суд штата Нью-Йорк в четверг, 1 августа, отклонил жалобу бывшего президента США Дональда Трампа на постановление о неразглашении информации по уголовному делу, где его осудили по обвинениям, связанным с выплатой денег порнозвезде за молчание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Решение суда означает, что Трамп не может публично высказываться относительно некоторых прокуроров и других фигурантов дела в Нью-Йорке, пока судья Хуан Мерчан не вынесет ему приговор, что должно произойти 18 сентября.

Адвокаты Трампа в апелляционной жалобе утверждали, что постановление о неразглашении (gag order) нарушает конституционные права экс-президента США на свободу слова.

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Судья Мерчан издал постановление о запрете Трампу публично обсуждать некоторых фигурантов дела 22 апреля, заявив, что эти заявления могут негативно повлиять на судебное разбирательство.

Сначала запрет касался прокуроров, работников суда, свидетелей и присяжных, и после оглашения приговора 30 мая экс-президенту США позволили высказываться в отношении свидетелей и присяжных.

Напомним, жюри присяжных 30 мая признало экс-президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинений по уголовному делу, связанному с сокрытием информации о внебрачных связях.

Но 1 июля Верховный суд США признал, что Трамп имеет определенный уровень иммунитета от уголовного преследования по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, что повлияло на срок оглашения приговора по делу в Нью-Йорке.