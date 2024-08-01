Туск: Обмен с РФ был возможным благодаря вовлечению нашего государства

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о вовлеченности Варшавы в обмене заключенных, который состоялся 1 августа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Туск также поблагодарил президента Анджея Дуду, который принадлежит к другому политическому лагерю, и спецслужбы "за образцовое сотрудничество" по этому вопросу.

"Только что завершилась операция по обмену пленными, в ходе которой страну покинули российские оппозиционеры и граждане стран НАТО, задержанные в России. Операция стала возможной благодаря преданности нашего государства. Я благодарю президента и службы за образцовое сотрудничество", – написал премьер Польши.

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Właśnie zakończyła się operacja wymiany więźniów, dzięki której Rosję opuścili bohaterowie rosyjskiej opozycji oraz obywatele państw NATO, przetrzymywani w Rosji. Akcja była możliwa dzięki zaangażowaniu naszego państwa. Dziękuję Prezydentowi i służbom za wzorową współpracę. – Donald Tusk (@donaldtusk) August 1, 2024

Как сообщило издание Balkan Insight, в Польше с 2022 года удерживался Павел Рубцов, также известный как Пабло Гонсалес, он был одним из тех, кого получила Россия в рамках обмена.

27 февраля 2022 года польские власти задержали Рубцова на польско-украинской границе и впоследствии предъявили ему обвинение в шпионаже в пользу России. С тех пор он находился под стражей в Польше, по сообщениям, проводя время в одиночной камере.

Польское агентство внутренней безопасности ABW заявило, что мужчина проводил операции в пользу России, выдавая себя за журналиста, и был на пути в Украину, когда его задержали.

Мужчина имел двойное российско-испанское гражданство и под именем Пабло Гонсалес работал репортером в нескольких испанских СМИ, в том числе в интернет-газете Publico и на телеканале La Sexta. Тот факт, что он был арестован ультраконсервативным правительством "Право и справедливость", придал определенный вес аргументам его адвоката и жены в Испании о том, что он был арестован из-за "неудобных" репортажей. Кампания с требованием его освобождения была организована международными медиа-группами, такими как "Репортеры без границ", но безрезультатно.

Обмен лишь подтвердил то, что он действительно занимался шпионской деятельностью.

В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

Среди прочего, освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера и российского оппозиционера Илью Яшина.

Центральное разведывательное управление США благодаря многолетним контактам с российской разведкой "сыграло решающую роль" в обмене заключенных, который состоялся 1 августа.