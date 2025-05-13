"Ждем согласия Путина": Мерц говорит, что санкции зависят от "прогресса" на этой неделе
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский Союз готов ввести более жесткие санкции против России, если на этой неделе не будет достигнут прогресс в прекращении войны в Украине.
Как сообщает "Европейская правда", заявление Мерца во вторник приводит агентство Reuters.
Мерц выступал на пресс-конференции со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом, во время которой он затронул тему мирного урегулирования в Украине.
"Мы ждем согласия Путина и соглашаемся, что если на этой неделе не будет реального прогресса, мы хотим совместно на европейском уровне работать над значительным усилением санкций", – заявил Мерц.
"Мы рассмотрим другие сферы, такие как энергетический сектор, а также финансовый рынок", – добавил он.
Мерц отметил, что лидеры ЕС договорились с президентом Украины Владимиром Зеленским, что он может принять участие в переговорах с Россией в Стамбуле на этой неделе при условии, что РФ прекратит бомбардировки гражданского населения в Украине.
Выразив уважение к готовности Зеленского пойти на компромисс, если это поможет достичь перемирия, Мерц добавил: "Я считаю, что дальнейшие компромиссы и уступки уже не являются разумными".
Напомним, Германия, Франция, Великобритания и Польша в субботу призвали Россию к 30-дневному перемирию, начиная с понедельника. В случае несогласия РФ остановить огонь 12 мая они пригрозили новыми жесткими санкциями.
В правительстве Германии заявляли, что если до конца понедельника в Украине не будет установлено перемирие, тогда Берлин совместно с европейскими партнерами начнет процесс подготовки новых санкций против РФ.
Впрочем, 13 мая стало известно, что европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи президента Украины с главой Кремля в Турции, прежде чем переходить к новым санкциям.