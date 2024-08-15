The Economist впервые оценил шансы Харрис на победу выше, чем Трампа

Модель журнала The Economist, которая оценивает шансы кандидатов в президенты США на победу, впервые показала преимущество демократки Камалы Харрис над республиканцем Дональдом Трампом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания.

Модель The Economist – которая учитывает данные соцопросов и такие факторы, как состояние экономики, рейтинги одобрения президента и долю колеблющихся избирателей, – показала рост шансов Харрис на победу почти на 10 процентных пунктов.

По состоянию на четверг, 15 августа, кандидат в президенты от Демократической партии имеет около 52% шансов на победу по оценкам The Economist. Впервые за два месяца демократ опередил Трампа в этом рейтинге.

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"В последнее время ситуация изменилась в пользу Харрис, чему способствовали новизна и энергичность ее кандидатуры, а также ряд ошибок со стороны Трампа", – объясняет издание.

В то же время The Economist предостерегает, что Республиканская партия в следующие три месяца будет активно атаковать вице-президента, в частности по вопросам иммиграции и инфляции, а повышенный уровень внимания к ней может пошатнуть ее рейтинги.

Согласно последнему опросу The New York Times и Сиенского колледжа, Харрис опережает Трампа на четыре пункта в Пенсильвании и двух других ключевых штатах – Висконсине и Мичигане.

В другом опросе вице-президент США получила очевидное преимущество по нескольким лидерским качествам, таким как честность, хотя американцы несколько больше доверяют Трампу в вопросах экономики и иммиграции.

О том, как меняется кампания Трампа и какие ошибки он делает, читайте в статье Цена ошибок Трампа. Как и почему бывший президент теряет лидерство на выборах в США.