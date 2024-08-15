Глава МИД Эстонии о Курской области: Это часть обороны Украины

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что операция Украины в Курской области является частью обороны, а также напомнил, что именно РФ развязала агрессию.

Его заявление приводит "Европейская правда".

Эстонский министр отметил, что Украина имеет право защищать себя и атаковать военные объекты на российской территории.

"Действия и контратаки украинских сил на российской территории, которые привлекли внимание всего мира в течение последних недель, являются ничем иным, как частью самообороны Украины", – подчеркнул Тсахкна.

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Он также добавил, что Эстония никогда не устанавливала никаких ограничений относительно того, где и как Украина может использовать предоставленную военную помощь.

"Помните, что именно Россия начала агрессию против своего соседа, и война закончится, если Россия немедленно выведет свои агрессивные силы со всей Украины и прекратит все боевые действия", – сказал глава МИД Эстонии.

Он подчеркнул, что Эстония полностью поддерживает Украину в ее попытках выбить агрессора со своей территории и победить в войне.

"Именно поэтому мы внимательно следим за операцией Украины в Курске", – резюмировал эстонский министр.

Президент США Джо Байден в своих первых комментариях относительно наступления Украины в Курской области назвал операцию "реальной дилеммой" для лидера Кремля Владимира Путина.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с главой МИД Дмитрием Кулебой о наступлении Украины в Курской области заявил, что ЕС полностью поддерживает борьбу украинского народа.