Присоединение к МУС, Италия не будет возвращать сирот Украине, детали подрыва Nord Stream: новости дня

Італійський суд відмовив Україні у повернені групи дітей-сиріт, Україна найближчим часом ратифікує Римський статут, а Володимира Зеленського звинуватили у схваленні плану підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".

А ще – шанси Камали Гарріс на перемогу у президентських виборах вперше оцінюються вище, аніж у її опонента Дональда Трампа.

Про ці та інші ключові новини за четвер 15 серпня – в дайджесті "Європейської правди".

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Почнімо із головної сенсації дня – найближчим часом Україна може ратифікувати Римський статут, тим самим приєднавшись до Міжнародного кримінального суду. Відповідні законопроекти вже вніс до Верховної ради президент Володимир Зеленський.

За словами заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої, ратифікація Римського статуту дасть Україні більше інструментів для притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

Війна з РФ

Як пише Politico, адміністрація президента США Джо Байдена "відкрита" для надання Україні крилатих ракет дальнього радіуса дії, що надасть українським винищувачам F-16 більшої бойової потужності.

Міністерство національної оборони Литви прозвітувало про відправлення в Україну чергової порції військової допомоги. Вона включає навантажувачі, причепи та розкладні ліжка для української армії.

А у Німеччині міністр оборони Борис Пісторіус закликав до підвищення пильності після можливих диверсій на двох військових базах.

Російські диверсії непокоять і Фінляндію. Фінська Поліція безпеки (Supo) вважає, що їх країна не є однією з головних цілей нещодавніх російських диверсій.

Тим часом, за інформацією телеканалу Sky News, українські війська, ймовірно, використовували британські танки Challenger 2 під час наступу на території Курської області.

І це не дивно. Міністерство оборони Британії підтвердило, що українські війська можуть використовувати британську зброю на російській території для самозахисту. Єдиним винятком є ракети Storm Shadow.

Підрив "Північних потоків"

Видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал, у якому стверджує, що президент України Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північного потоку", а потім безуспішно намагався її скасувати.

В Офісі президента України оперативно спростували цю інформацію. "Україна не має нічого спільного з вибухами на Nord Stream",– заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

А щоб розібратися у цій ситуації, радимо почитати статтю Володимир схвалив, Володимир виконав? Чи був український слід у підриві Nord Stream

Українські діти в Італії

Неприємна новина. Італійський суд вирішив, що 57 українських дітей-сиріт у віці від 6 до 16 років, вивезені з Бердянська після повномасштабного вторгнення Росії, мають залишаться в Італії.

У постанові суду зазначається, що причиною такого рішення є факт, що , багато дітей подали, а інші мають намір подати заяву про надання міжнародного захисту.

Вибори у США

Модель журналу The Economist, яка оцінює шанси кандидатів у президенти США на перемогу, вперше засвідчила перевагу демократки Камали Гарріс над республіканцем Дональдом Трампом.

Тим часом Дональд Трамп подав клопотання про відтермінування винесення вироку в кримінальній справі про виплати грошей порнозірці Стормі Деніелс на період після завершення президентських виборів.

А Джей Ді Венс і Тім Волз, які є кандидатами у віцепрезиденти від Республіканської та Демократичної партії відповідно, погодились узяти участь у дебатах на телеканалі CBS News 1 жовтня.

Інші новини

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