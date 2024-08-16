Белый дом не комментирует сообщения о якобы операции Украины по подрыву "Северных потоков"

В Белом доме воздержались от комментариев относительно материала издания The Wall Street Journal о том, что украинские чиновники дали одобрение операции по подрыву российских "Северных потоков".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал журналистам, что "не собирается комментировать" сообщение The Wall Street Journal, когда его попросили дать комментарий.

"Я не собираюсь комментировать сообщения Wall Street Journal об этом", – ответил Кирби.

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В четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает причастность Украины к подрыву российских "Северных потоков" в Балтийском море и указал пальцем на Россию.

О новых деталях в деле читайте в статье: Владимир одобрил, Владимир выполнил? Был ли украинский след в подрыве Nord Stream.