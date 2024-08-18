В Минфине Германии прокомментировали ситуацию с помощью для Украины

В Министерстве финансов Германии прокомментировали распространенную в СМИ информацию о том, что Берлин не планирует в следующем году выделять помощь Украине.

Об этом говорится в ответе немецкого ведомства в ответ на запрос "Суспільного", сообщает "Европейская правда".

В немецком Минфине отметили, что двусторонняя помощь со стороны Германии в будущем будет частично перенесена на международные программы. Речь идет, в частности, о решении стран G7 выделить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

В комментарии также указано, что немецкое правительство поддерживает Украину в финансировании и оснащении военной техникой в такой степени, в какой не делает этого ни один другой европейский партнер. Этой цели служит статья "Модернизация" в федеральном бюджете на 2024 год, а также целевые ассигнования на последующие годы.

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"Федеральное министерство финансов готово рассмотреть возможность краткосрочного предоставления дополнительных средств к тому времени. Для этого, однако, дополнительные потребности должны быть четко определены и понятны, чтобы соответствовать всем бюджетным правилам и на этой основе можно было обратиться в Бундестаг с просьбой о предоставлении разрешения", – отметили в Минфине.

В пресс-службе немецкого ведомства добавили, что еще не получили ни одного конкретного сообщения о требованиях.

"Поэтому ни рассмотрение, ни решение не могут быть приняты", – резюмировали в немецком министерстве.

Ранее Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает выделение новых средств на поддержку Украины.

Дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.

В свою очередь в украинском МИД назвали эти сообщения некорректными и манипулятивными.