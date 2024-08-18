Туристу из Украины грозит тюрьма и до 10 тысяч евро штрафа за надпись, выцарапанную на стене Колизея

Молодому гражданину Украины грозит реальный срок заключения и огромный штраф за надпись на стенах 2000-летнего здания Колизея в Риме.

Об этом сообщает La Repubblica, пишет "Европейская правда".

Случай произошел еще в пятницу 16 августа около 14 часов по местному времени. 19-летний гражданин Украины, который находился в Риме как турист, решил выцарапать свое имя на одной из стен Колизея.

Его действия заметили другие посетители и нарушителя почти сразу задержали охрана и полиция.

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Украинцу предъявляют обвинение в повреждении культурного наследия, что в Италии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 3 лет и административный штраф в размере до 10 тысяч евро.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери похвалил быструю реакцию охраны и отметил, что в таком центре исторического наследия "нет места для хулиганства и идиотов".

Инциденты с мелким вандализмом Колизея со стороны туристов неоднократно случались и в предыдущие годы. Так, летом 2023 года на таком же нарушении поймали 17-летнюю туристку из Швейцарии, а также гражданина Британии-этнического болгарина.

Последний отделался штрафом в размере почти 1000 евро.

Во Франции прошлым летом мужчине удалось пробраться на Эйфелеву башню и совершить прыжок с парашютом, после чего его задержали.