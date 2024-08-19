Сеть пророссийских сайтов распространила фейки, что демократы хотели убить Трампа

Прокремлевские сайты, которые маскируются под американские новостные ресурсы, распространяли лживые "новости" о том, что демократы планировали убить экс-президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в публикации AFP, пишет "Европейская правда".

По данным исследователей дезинформации, за последние месяцы появились сотни фальшивых СМИ, количество которых превысило количество американских газетных сайтов. Фальшивые сайты – в значительной степени благодаря дешевым и доступным инструментам искусственного интеллекта – подпитывают взрыв ложных нарративов перед президентскими выборами 5 ноября.

Ранее в этом месяце сеть из десятков веб-сайтов распространила ложное утверждение о том, что за покушением на Трампа в июле стоит Демократическая партия. В статьях цитировалась аудиозапись якобы частного разговора между экс-президентом Бараком Обамой и одним из стратегов Демократической партии, в которой голос, имитирующий голос бывшего президента, говорит, что "избавление от Трампа" обеспечит "победу над любым республиканским кандидатом".

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По данным NewsGuard, американской организации, занимающейся мониторингом дезинформации, аудиозапись была создана с помощью искусственного интеллекта для статьи под названием "Ведущие демократы стоят за покушением на Трампа; Обама знает о деталях" на малоизвестном сайте DeepStateLeaks.org.

Аудиозапись распространили через сеть, состоящую из 171 фальшивого новостного сайта, с такими названиями, как Atlanta Beacon и Arizona Observer, которые ссылались на DeepStateLeaks как на источник. По данным NewsGuard, их статьи выглядели как переписанные искусственным интеллектом версии одной и той же истории.

Сеть связывают с Джоном Марком Дуганом, бывшим морским пехотинцем США, который сбежал в Россию. Исследователи считают Дугана, бывшего заместителя шерифа Флориды, скрывающегося от правосудия, ключевым игроком в глобальной дезинформационной сети Кремля.

Другие связанные с выборами нарративы, которые продвигает пророссийская сеть Дугана, включают ложное утверждение о том, что теневая украинская ферма троллей стремится сорвать выборы в США, и что американский агент обнаружил прослушку в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Эти нарративы распространяют на разных языках в соцсетях.

Напомним, в конце июля разведка США предупредила о лавине дезинформации РФ перед выборами.

А европейские спецслужбы еще несколько месяцев назад предупредили правительства своих стран, что Россия планирует диверсии по всему континенту.