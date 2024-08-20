Ответственные за евроинтеграцию появятся в областях и городах Украины

Правительство Украины приняло постановление о создании должности заместителей глав областных администраций и городов по вопросам европейской интеграции.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает "Европейская правда".

Как пояснила Стефанишина, сейчас инструменты двустороннего сотрудничества и помощи действуют и на уровне регионов, и речь идет о "достаточно больших возможностях".

"Поэтому сегодня (20 августа. – Ред.) правительство приняло решение о введении должностей заместителей глав областных администраций, военных администраций, городов по вопросам европейской интеграции", – добавила она.

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Вице-премьер пояснила, что эти чиновники будут ответственны за внедрение евроинтеграционных реформ в регионах, а также "мобилизацию международной технической помощи под нужды конкретного региона".

Стефанишина выразила надежду, что в будущем не менее 5% региональных бюджетов будут мобилизованы через средства международной помощи.

Напомним, Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы по вступлению 21 июня, а межправительственные конференции, обозначившие запуск переговоров с обеими странами, состоялись одна за другой 25 июня.

Недавний опрос в Украине показал, что 70% украинцев надеются на вступление Украины в ЕС и НАТО до 2030 года.

Больше о том, как дальше будет происходить вступление Украины в ЕС, читайте в статье "ЕвроПравды".