Відповідальні за євроінтеграцію з’являться в областях та містах України

Уряд України ухвалив постанову про створення посади заступників голів обласних адміністрацій та міст із питань європейської інтеграції.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє "Європейська правда".

Як пояснила Стефанішина, нині інструменти двосторонньої співпраці та допомоги діють і на рівні регіонів, і йдеться про "достатньо великі спроможності".

"Тому сьогодні (20 серпня. – Ред.) уряд ухвалив рішення про запровадження посад заступників голів обласних адміністрацій, військових адміністрацій, міст з питань європейської інтеграції", – додала вона.

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Віцепрем’єрка пояснила, що ці посадовці будуть відповідальні за впровадження євроінтеграційних реформ у регіонах, а також "мобілізацію міжнародної технічної допомоги під потреби конкретного регіону".

Стефанішина висловила сподівання, що в майбутньому не менш 5% регіональних бюджетів будуть мобілізовані через кошти міжнародної допомоги.

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу 21 червня, а міжурядові конференції, що позначили запуск переговорів з обома країнами, відбулися одна за одною 25 червня.

Нещодавнє опитування в Україні показало, що 70% українців сподіваються на вступ України у ЄС і НАТО до 2030 року.

Більше про те, як далі відбуватиметься вступ України в ЄС, читайте в статті "ЄвроПравди".