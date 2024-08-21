Шольц удивлен дебатами о якобы сокращении поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его удивляют нынешние дебаты о якобы сокращении помощи Украине.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Sat. 1, содержание которого пересказывает Die Zeit, пишет "Европейская правда".

Канцлер подтвердил поддержку Украины со стороны Германии, отметив, что обещание Берлина помогать Киеву "ни на йоту не пошатнулось".

Он подчеркнул, что правительство Германии заложило в бюджет на 2025 год 4 млрд евро на военную помощь Украине, и это, по его словам, самая большая сумма среди всех стран Европы.

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Кроме того, заверил канцлер, по решению стран G7 Украина получит кредит в размере 50 млрд евро за счет поступлений от замороженных российских государственных активов.

Это позволит Украине закупить необходимое вооружение для собственной обороны, отметил Шольц. Эта мера еще не была согласована на международном уровне. Однако Шольц подчеркнул, что здесь "нет ничего непонятного".

По данным немецких СМИ, федеральное правительство якобы не хочет давать Украине дополнительные средства, кроме уже утвержденных на данный момент средств. Издание Bild, в частности, сообщило, что из-за такой позиции правительство не утвердило дополнительную помощь Украине на чуть менее 4 млрд евро, о чем просили в Минобороны Германии.

Между тем в правительстве Германии заявили, что планируют до конца года поставить Украине еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Подробнее читайте в статье: Шольц спасает бюджет. Как и почему в Германии заговорили о пересмотре военной помощи Украине.