Швейцария присоединилась к части последних санкций ЕС

Федеральный совет Швейцарии в среду, 21 августа, решил присоединиться к части мер 14-го пакета санкций против России, принятых Советом Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Швейцарское правительство решило присоединиться к мерам 14-го пакета санкций ЕС, касающихся уточнения запретов на российские алмазы, которые согласовываются на международном уровне.

"Кроме того, были продлены сроки предоставления исключений для вывода инвестиций из России. Цель состоит в том, чтобы швейцарские компании могли законно прекратить свою бизнес-деятельность в России", – говорится в сообщении.

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Эти меры вступают в силу с 27 августа, уточнил Федеральный совет Швейцарии. Он добавил, что продолжит рассмотрение других мер пакета санкций ЕС и примет решение о присоединении к ним "в ближайшее время".

В июле Швейцария уже присоединилась к части 14-го санкционного пакета Евросоюза против России, внеся в свой черный список 69 физических и 47 юридических лиц.

14-й пакет санкций, принятый ЕС 24 июня, предусматривает ряд дополнительных мер, в частности в энергетическом, финансовом и товарном секторах.