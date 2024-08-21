СМИ: Племянник Кеннеди и антивакцинатор снимется с выборов президента США

70-летний Роберт Кеннеди-младший, который участвует в выборах президента США как независимый кандидат, планирует объявить о завершении своей кампании до конца недели.

Об этом стало известно телеканалу ABC News, сообщает "Европейская правда".

По словам одного источника, знакомого с решением Кеннеди-младшего, тот хочет как можно быстрее выйти из президентской кампании.

Другие не исключают, что политик может поддержать кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, на что последние несколько месяцев намекали и СМИ (Трамп, среди прочего, выразил готовность предложить Кеннеди-младшему работу в своей администрации), и его окружение, но окончательного решения еще нет.

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В последние недели кампания Кеннеди-младшего, который объявил об участии в выборах президента в октябре 2023 года как независимый кандидат, столкнулась с существенными финансовыми трудностями, а его общенациональный рейтинг колебался в районе 3%.

В то же время поддержка кампании Трампа со стороны Кеннеди-младшего могла бы добавить республиканцу голоса и позволить ему сократить отставание от Камалы Харрис, чей рейтинг стабильно растет в последние дни (об этом "ЕвроПравда" писала в статье "Цена ошибок Трампа").

70-летний Роберт Кеннеди-младший не имеет опыта работы в правительстве или политике. Он стал известным в 1980-х и 1990-х как юрист, специализировавшийся на защите окружающей среды.

Однако в середине 2000-х Кеннеди-младший становится антивакцинатором и начинает продвигать теории заговора о якобы связи вакцин с врожденными болезнями для детей. Во время пандемии коронавируса он так же говорил о сговоре правительства США и "большой фармы" с целью получения сверхприбылей.

Относительно взглядов на Украину Кеннеди-младший повторял тезисы трампистов и называл российскую агрессию "прокси-войной" и критиковал американскую помощь Украине. Он также возлагал на США ответственность за "провоцирование" Москвы к вторжению.

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