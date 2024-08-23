Боррель прокомментировал возможное сокращение немецкой помощи Украине

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность планами Германии уменьшить финансирование помощи Украине в последующие годы.

Об этом он сказал в пятницу, 23 августа, на конференции в городе Сантандер на севере Испании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

По словам Борреля, сообщения о том, что Германия уменьшит военную поддержку Украине в последующие годы, – "это плохие новости".

"До сих пор, не поднимая много шума, Германия оказывала Украине сильнейшую поддержку. Поэтому можно сказать, что мы должны делать что-то другое. Но пока то, что мы делаем, делается преимущественно Германией", – добавил он.

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Германия – второй по объему донор помощи Украине после Соединенных Штатов – в бюджете на 2025 год заложила лишь около 4 млрд евро на поддержку Киева по сравнению с примерно 8 млрд евро в этом году.

В минувшие выходные немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.

В то же время в правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине. По словам представителя правительства, немецкое правительство ожидает, что в следующем году международные партнеры предоставят Украине кредит на общую сумму 50 млрд долларов, который будут погашать за счет процентов с замороженных российских активов.

Подробнее читайте в статье: Шольц спасает бюджет. Как и почему в Германии заговорили о пересмотре военной помощи Украине.