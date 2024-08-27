Во Франции испытают запрет мобильных телефонов в школах для детей до 15 лет

Во Франции начинается эксперимент по запрету мобильных телефонов в школах для учащихся в возрасте до 15 лет, целью которого является дать детям "цифровую паузу", которая, если будет признана успешной, может быть распространена на всю страну уже с января.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Чуть менее 200 средних школ примут участие в эксперименте, который потребует от детей сдавать телефоны по прибытии в школу. Запрет на устройства идет дальше, чем закон 2018 года, который запрещал ученикам начальных и средних школ пользоваться телефонами на территории школы, но позволял им хранить их при себе.

Анонсируя испытание во вторник, исполняющая обязанности министра образования Николь Беллубе заявила, что его цель – дать молодым людям "цифровую паузу". Если эксперимент окажется успешным, запрет будет введен во всех школах с января, сказала Беллубе.

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Комиссия, созданная президентом Эмманюэлем Макроном, выразила обеспокоенность тем, что чрезмерное пребывание детей перед экранами пагубно влияет на их здоровье и развитие.

В 140-страничном отчете, опубликованном в марте, сделан вывод, что существует "очень четкий консенсус относительно прямого и косвенного негативного влияния цифровых устройств на сон, сидячий образ жизни, недостаточную физическую активность и риск избыточного веса и даже ожирения ... а также на зрение".

В докладе говорится, что "гипер" использование телефонов и других цифровых технологий вредно не только для детей, но и для "общества и цивилизации".

В докладе рекомендуется контролировать использование мобильных телефонов детьми поэтапно: никаких мобильных телефонов до 11 лет, мобильные телефоны без доступа к Интернету в возрасте от 11 до 13 лет, телефоны с доступом к Интернету, но без доступа к социальным сетям до 15 лет.

Она также предложила, чтобы дети до трех лет вообще не имели доступа к цифровым устройствам, которые, по ее словам, "не являются необходимыми для здорового развития ребенка".

Запрет телефонов в школах уже давно обсуждается по всей Европе. В странах, где такие запреты существуют, они чаще всего ограничиваются их использованием и не требуют от детей сдавать их.

В Германии формальных ограничений нет, но большинство школ запретили использование мобильных телефонов и цифровых устройств в классах, кроме как в учебных целях. Квази-запрет действует в классах нидерландских средних школ с начала этого года, но как рекомендация, а не юридическое обязательство. С этого учебного года директива также будет распространяться на начальные школы.

Италия рано ввела запрет на использование телефонов, введя его в 2007 году, а затем смягчив в 2017 году и снова введя в 2022 году. Это касается всех возрастных групп.

В феврале этого года британское правительство издало инструкцию для школ "о запрете использования мобильных телефонов в течение учебного дня", но заявило, что решение о политике использования телефонов должны принимать отдельные директора и руководители школ.

Португалия экспериментирует с компромиссом, вводя несколько дней без телефонов в школах ежемесячно, в то время как в Испании школы в некоторых автономных регионах ввели запрет, но общенационального запрета нет.

Напомним, члены нового правительства Нидерландов не могут пользоваться телефонами, смарт-часами или планшетами во время своих встреч – их держат в сейфе из-за опасений шпионажа.