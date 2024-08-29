Боррель: ЕС будет продвигать план помощи Украине за счет доходов от росактивов независимо от США

Европейский Союз будет настаивать на использовании доходов от замороженных российских активов для обеспечения помощи Украине, несмотря на решение США.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".

Боррель отметил, что ЕС сделает все возможное для поддержки Украины, несмотря на решение в Вашингтоне.

"Украине необходимо повысить свой оборонный потенциал, и это нужно ей сейчас", – заявил он журналистам в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел ЕС, когда его спросили о позиции США.

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Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что некоторые обещанные Украине системы Patriot задерживаются, и призвал партнеров ускорить этот процесс.

На этой встрече глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что многие страны ЕС не выполняют своих обязательств по своевременному предоставлению Украине обещанного оружия, и это усложняет ситуацию на фронте.

В 2024 году все полученные из росактивов средства Евросоюз направит в механизм Ukraine Facility – четырехлетней программы предоставления Украине экономической помощи, говорится в сообщении Европейской комиссии. По ее данным, речь идет о 2,5-3 млрд евро.

Оттуда, как уже сообщал Совет ЕС, 90% средств пойдут на Европейский фонд мира для поставки Украине оружия, остальные 10% – в бюджет Евросоюза на нужды восстановления.

В феврале, напомним, ЕС согласовал другой важный этап в своем плане по использованию замороженных активов России, связанный с юридическими правилами хранения сверхприбылей от активов.

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