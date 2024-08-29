Харрис увеличивает отрыв от Трампа, но он лидирует в ключевых штатах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис несколько увеличила отрыв от республиканского конкурента Дональда Трампа чуть более чем за два месяца до президентских выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опубликованный в четверг, 29 августа, опрос Reuters/Ipsos.

Общенациональный рейтинг Камалы Харрис в опросе составляет 45%, тогда как Дональда Трампа – 41%. Таким образом, отрыв между ними увеличился с трех процентных пунктов, как было в конце июля, до четырех.

Этому поспособствовал прежде всего рост поддержки демократа со стороны женщин и избирателей латиноамериканского происхождения. В этой группе за Харрис отдали бы голоса 49% против 36%, которые поддерживают Трампа.

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В то же время Трамп продолжает лидировать среди белых избирателей и мужчин, причем с таким же отрывом, как и в июле. Однако его преимущество среди избирателей без высшего образования в последнем опросе Reuters/Ipsos сократилось до семи процентных пунктов по сравнению с 14 пунктами в июле.

Общенациональные опросы дают важные сигналы о взглядах электората США, но победителя выборов определяют именно результаты голосования в каждом штате, напоминает Reuters.

В семи штатах, которые решили судьбу выборов 2020 года – Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина, – Трамп опережает Харриса с результатом 45% до 43%.

Напомним, Камала Харрис на съезде Демократов 19-22 августа символически приняла номинацию от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов.

Фактически она начала кампанию еще в конце июля, когда о решении не баллотироваться на второй срок объявил президент Джо Байден, и с тех пор ее рейтинг в опросах стабильно рос.

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