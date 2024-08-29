Президент Чехии поддержал использование Украиной F-16 против целей на территории РФ

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина должна сама решать, каким образом использовать предоставленное ей оружие, в том числе самолеты F-16.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Французское телевидение спросило президента Чехии о возможном использовании украинцами F-16 для атак на цели на территории России.

"Если, согласно статье 51 Устава ООН, мы хотим помочь Украине против агрессии и помогаем ей материальными поставками, а не непосредственным участием в боевых действиях, то это дело Украины, как использовать эти поставки оружия", – сказал Павел, по мнению которого, нанесение Украиной ударов по объектам на территории России является абсолютно легитимным.

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"Если бы не тот факт, что Россия начала агрессию, и что она уже давно поражает цели на украинской территории, Украине не пришлось бы поражать ни одной цели в России", – напомнил он.

"Тот, у кого на руках главная карта – это президент Путин. Он может закончить войну за одну ночь", – сказал чешский президент.

Напомним, генерал Королевских Военно-воздушных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм заявил, что Украина может применять предоставленные его страной истребители F-16 для ударов по российской территории.

Как известно, истребители F-16 Украине предоставляют Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые самолеты F-16 уже в Украине, и показал их на тайном аэродроме.

Перед тем западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что шесть истребителей поступили из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.