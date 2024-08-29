Посол в Германии: Операция на Курщине стерла много красных линий

Украинский посол в Германии Алексей Макеев призвал Запад отбросить страх перед эскалацией конфликта на фоне операции Вооруженных Сил Украины в Курской области России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в эфире радио Deutschlandfunk, который цитирует агентство DPA.

По словам Макеева, украинское наступление на Курщине "значительно изменило восприятие ситуации" и "стерло много мифов и красных линий".

"Нам нужно гораздо больше смелости от наших партнеров", – призвал немецкий посол, подчеркнув, что Украина показала всему миру: Россию можно победить, "если осознать ее слабости и использовать их".

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна ранее выразил мнение, что операция украинских Вооруженных Сил в Курской области изменит ход войны и имеет поддержку со стороны стран Запада.

В Латвии также отметили, что самооборона Украины, согласно положениям ООН, означает право Киева наносить удары по военным объектам на территории России, а потому украинская операция в Курской области является элементом самозащиты.

Ранее издание WP сообщало, что Украина на фоне операции в Курской области активизировала просьбу к администрации Байдена разрешить бить ATACMS по аэродромам российской авиации на территории РФ.