Боррель: ЕС подготовил для Украины 700 тысяч снарядов из обещанного миллиона

Европейский Союз подготовил для Украины около 700 тысяч артиллерийских снарядов из обещанного миллиона, при этом промышленность продолжает набирать обороты.

Об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель перед встречей с министрами иностранных дел стран ЕС, передает "Европейская правда".

Боррель акцентировал, что ЕС пока не на целевом показателе, однако промышленность продолжает наращивать возможности.

"Мы сейчас на уровне примерно 700 тысяч снарядов 155-мм калибра. Мы еще не на целевом показателе, но Запад наращивает возможности", – сказал он.

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Топ-дипломат подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину и в дальнейшем и предусматривает "возможность нацеливания на территории России".

При этом Боррель заявил, что Европейский Союз не хочет вступать в войну с Россией, а лишь помочь Украине в борьбе с российской агрессией.

Также он добавил, что отправка военные инструкторов в Украину не стоит на повестке дня. По его словам, идет обсуждение создания координационного центра в Украине.

Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц. А до конца года их общее количество должно достичь полумиллиона.

Недавно стало известно, что часть средств, полученных от доходов от российских активов, замороженных в ЕС, будет использована для поставки боеприпасов в Украину в рамках инициативы Чехии.

Больше об инициативе читайте в статье "Европейской правды".