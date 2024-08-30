Минобороны Германии: ЕС подготовил 60 тысяч украинских военных, и эта цифра возрастет

Европейский Союз "уже завтра" выйдет на число в 60 тысяч подготовленных военнослужащих Украины.

Об этом заявил секретарь Минобороны Германии Томас Гитшлер перед встречей министров обороны ЕС, передает "Европейская правда".

Как утверждает Гитшлер, Евросоюз "уже завтра" выйдет на число в 60 тысяч обученных военнослужащих.

"Такое количество военных мы обучили в рамках ЕС. Они вернутся в Украину после учений. А Германия до конца этого года обучит 10 тысяч солдат из Украины", – акцентировал он.

Реклама:

Перед этой встречей главный дипломат ЕС Жозеп Боррель рассказал, что ЕС подготовил для Украины около 700 тысяч артиллерийских снарядов из обещанного миллиона, в то же время промышленность продолжает набирать обороты.

Напомним, 26 августа министр обороны Латвии Андрис Спрудс рассказал о новой программе подготовки украинских операторов дронов и акцентировал, что Украина может использовать предоставленные дроны для ударов по территории России "на законных основаниях".