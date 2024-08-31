Министр обороны Эстонии: Запад должен изменить "поддержку войны" на "поддержку победы Украины"

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что фундаментальной проблемой поддержки Украины со стороны Запада является отсутствие политического решения о цели этой поддержки.

Об этом он заявил в дискуссии во время конференции GLOBSEC в Праге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Министр вмешался в дискуссии о "стратегической неопределенности" помощи Украине со стороны Запада, когда западные партнеры говорят о предоставлении Украине "той помощи, которая нужна" и "настолько долго, насколько необходимо", но сознательно не отмечают, чего именно надо достичь, чтобы не ограничивать финал войны.

Ханно Певкур, однако, возразил, что из-за этой неопределенности Запад на самом деле не предоставляет Украине то, в чем она нуждается.

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"Ключевой вопрос, на который мы, политики, должны ответить для себя самих – хотим ли мы, чтобы Украина воевала, или чтобы Украина победила. Нам не хватает политического решения о том, что мы хотим именно победы Украины. Если принять это решение, то становятся понятными дальнейшие шаги", – пояснил он свою позицию.

Министр обороны Эстонии считает, что с определением победы Украины как цели Запада станет возможно принять стратегию победы. Эстония, которая официально стремится именно к победе Украины, эти шаги сделала, напомнил он.

"Стратегия, которую мы предлагаем, говорит в частности, что мы должны тратить 0,25% ВВП на помощь Украине", – заявил министр, выразив убеждение, что этого будет достаточно для поставки оружия, в котором нуждается Украина.

"Проблема – не в якобы отсутствии стратегии в Украине: Украина знает, что делать. Проблема в отсутствии денег и отсутствии оружия. И также есть идиотские ограничения, которые не понимаю", – добавил он.

Как известно, на Западе небольшое количество политиков и чиновников публично призывают говорить о поддержке Украины до ее победы в войне над Россией. Среди них – новый премьер Эстонии Кристен Михал.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о желании представить американскому коллеге Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу План победы Украины.