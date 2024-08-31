В Румынии нашли застреленным 26-летнего украинца

В уезде Ботошани на севере Румынии утром в субботу, 31 августа, 26-летнего гражданина Украины нашли мертвым с огнестрельным ранением, полиция начала расследование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.ro.

Около восьми утра на экстренные службы поступил сигнал тревоги от мужчины из коммуны Джордже-Энеску в Ботошане, который заявил, что в его доме был мертв гражданин Украины.

Полицейские следователи выехали на место происшествия и начали расследование. Им удалось установить, что украинец въехал в Румынию несколько дней назад и договорился с хозяином дома, что будет жить у него в обмен на работу по хозяйству.

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Утром в субботу хозяин обнаружил в доме мертвого украинца с огнестрельным ранением в голову. Рядом с ним лежало охотничье оружие.

"Сейчас на месте ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента", – сообщили в полиции Ботошани. Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства и нарушения правил хранения оружия.

По данным источника News.ro в полиции, мертвый мужчина попал в Румынию нелегально вместе с другим украинцем, и двое якобы жили вместе. Пока не уточняется, где находится второй человек и фигурирует ли он в расследовании.

В мае сообщалось, что около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией на севере этой страны, чтобы избежать мобилизации после начала полномасштабного российского вторжения.

Ранее в этом месяце в румынском уезде Сату-Маре задержали трех украинцев, которые, как подозревается, напали на украинского пограничника и незаконно пересекли границу.