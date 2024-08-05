В Британии создадут "постоянную армию" полицейских-специалистов для борьбы с беспорядками

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о создании "постоянной армии" полицейских-специалистов для борьбы с беспорядками и столкновениями, которые в последнее время охватили страну.

Заявление британского премьера приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что у британского правительства будет достаточно человеческих ресурсов для восстановления правопорядка.

"У нас будет постоянная армия полицейских-специалистов, чтобы у нас было достаточно офицеров, чтобы справиться с этим там, где это необходимо", – сказал премьер-министр.

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Стармер рассказал, что в рамках расследования беспорядков уже состоялись сотни арестов, некоторые из задержанных предстали перед судом сегодня утром.

"Я попросил как можно быстрее рассмотреть вопрос о скорейшем установлении и идентификации участников процесса, которые почувствуют на себе всю силу закона", – добавил он.

Премьер также предостерег от незаконной деятельности в интернете.

"Я абсолютно четко дал понять, что уголовное законодательство применяется как в интернете, так и в оффлайне", – сказал он.

Как сообщалось, днем в воскресенье в некоторых британских городах продолжились протесты с беспорядками, спровоцированные гибелью трех девочек в результате нападения несовершеннолетнего во время танцевального мероприятия.

В воскресенье Стармер во время телевизионного обращения предупредил участников акции, что они "пожалеют" о своем участии.