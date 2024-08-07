Турция начала присоединение к "геноцидному" иску против Израиля в Суде ООН

Турецкая делегация в среду, 7 августа, официально подала в Международный суд ООН заявление о присоединении к иску Южно-Африканской Республики против Израиля по обвинениям в геноциде в секторе Газа.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Заявление в Суд ООН подала делегация юристов во главе с депутатом турецкой партии власти, Партии справедливости и развития, и председателем юридического комитета парламента Гюнетом Юкселем.

В документе, как заявил он, описываются атаки Израиля на сектор Газа, которые "превосходят геноцид и нарушают международное право и все гуманитарные нормы", а также приводятся обоснования Турции для присоединения к делу.

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Юксель добавил, что присоединение Турции может повлиять на ход иска, поскольку даст стране доступ ко всему судебному процессу и возможность выступить в суде.

О намерениях присоединиться к иску ЮАР Турция – один из самых яростных критиков Израиля – официально заявила еще в мае.

В конце прошлого года Южная Африка подала иск в Международный суд ООН, обвинив Израиль в нарушении конвенции о геноциде из-за военных операций в секторе Газа. С тех пор о присоединении к иску заявили в частности Ирландия и Испания.

В январе Международный суд ООН в решении о временных мерах постановил, что Израиль должен принять все меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газа, но не приказал немедленно прекратить огонь.