Иран призвал Макрона давить на Израиль, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с французским визави Эммануэлем Макроном заявил, что США и Европа должны призвать Израиль согласиться на прекращение огня в секторе Газа, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила пресс-служба иранского правительства в среду, 7 августа, пишет "Европейская правда".

В разговоре Пезешкиан утверждает, что Иран всегда играл "ведущую роль в установлении мира, безопасности и стабильности" в регионе, а ответственность за нынешнюю эскалацию находится на "сионистском режиме".

"Если США и западные страны действительно хотят предотвратить войну и опасность в регионе, они должны убедить этот режим прекратить геноцид и нападения в Газе и согласиться на прекращение огня", – говорится в сообщении.

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Также иранский президент подчеркнул, что избежание войны якобы является одним из "основополагающих принципов Ирана".

Комментарии Пезешкиана намекают на дипломатический путь к деэскалации на фоне того, как Тегеран заявлял о намерениях отомстить за убийство одного из лидеров террористической группировки ХАМАС в иранской столице.

Параллельно аффилированная с Ираном ливанская "Хезболла" угрожает возмездием за израильский удар, в результате которого погиб один из топ-командиров группировки в Бейруте.

Призывая к спокойствию на Ближнем Востоке, руководители США накануне заявили, что они и их союзники оказывают прямое давление на Израиль, Иран и другие страны, чтобы избежать эскалации конфликта.

Также около десятка истребителей F/A-18 с авианосца США "Теодор Рузвельт" перелетели на военную базу на Ближнем Востоке.