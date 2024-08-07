СМИ: США перебросили истребители на базу на Ближнем Востоке в ожидании нападения Ирана

Около десятка истребителей F/A-18 с авианосца США "Теодор Рузвельт" перелетели на военную базу на Ближнем Востоке в рамках усилий Пентагона, направленных на защиту Израиля от возможных нападений со стороны Ирана и его марионеток, а также на защиту американских войск.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Times of Israel, об этом заявил неназванный американский чиновник.

Истребители F/A-18 и самолет-разведчик E-2D Hawkeye вылетели с авианосца в Оманском заливе и прибыли на неизвестную базу в понедельник, сказал чиновник.

Министр обороны США Ллойд Остин приказал усилить военное присутствие в регионе, поскольку официальные лица обеспокоены эскалацией насилия на Ближнем Востоке после убийства на прошлой неделе высокопоставленного командира Хезболлы в Ливане и высшего политического лидера ХАМАС в Иране, вероятно, в результате израильских ударов. Обе группировки поддерживаются Ираном.

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Ожидается, что наземное базирование самолетов ВМС будет временным, поскольку эскадрилья истребителей ВВС США F-22 направляется на ту же базу с места базирования на Аляске. Ожидается, что около десятка F-22 прибудут на Ближний Восток в ближайшие дни, заявил чиновник.

Неясно, как долго все самолеты будут оставаться вместе на базе, и это может зависеть от того, что произойдет – если что-то произойдет – в ближайшие несколько дней.

Президент США Джо Байден провел накануне переговоры с командой по нацбезопасности относительно возможной атаки Ирана на Израиль.

Неофициально сообщалось, что Соединенные Штаты ожидали мести Ирана Израилю в связи с убийством одного из лидеров группировки ХАМАС уже в понедельник или во вторник.