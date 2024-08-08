СМИ: В США думают, что Иран передумал атаковать Израиль

Американские чиновники считают, что Иран отказался от планов атаковать Израиль в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Об этом изданию Politico рассказали три американских чиновника, сообщает "Европейская правда".

В публикации говорится, что в последние дни администрация Джо Байдена работала через дипломатические каналы, привлекая своих ближневосточных союзников, чтобы убедить Тегеран пересмотреть решение о военной атаке на Израиль.

По словам двух высокопоставленных чиновников США, они предупредили Иран, что массированный удар только разожжет напряженность и может привести к прямой конфронтации между двумя странами.

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Администрация США также призвала Иран пересмотреть свою реакцию на убийство Хании, поскольку его смерть, как представляется, стала результатом взрыва дистанционно управляемой бомбы, которая была заложена в его тегеранском имении в ходе тайной операции, а не частью более масштабной атаки.

Чиновники США через различных посредников направили Тегерану сообщение о том, что если взрыв, в результате которого погиб Хания, был вызван тайной израильской операцией и не убил ни одного иранского гражданина, то Ирану следует пересмотреть свой план атаковать Израиль.

Теперь Тегеран все больше разделяет мнение Вашингтона, хотя сначала отрицал его, говорят официальные лица.

Чиновники говорят, что действительно ожидают определенной реакции Ирана на убийство Хании, но Тегеран, похоже, перестроился, и США не ожидают нападения на Израиль в ближайшем будущем.

СМИ ранее сообщали, что у США нет четкой информации, когда Иран может реализовать свои угрозы. Сначала атаку ожидали в понедельник, но этого так и не произошло.

В минувшие выходные США решили отправить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.