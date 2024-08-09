Во Франции жалуются на худший за десятилетия урожай пшеницы

Урожай пшеницы во Франции, как ожидается, будет одним из худших за последние сорок лет из-за влажных зимы и лета, что может повлиять на цену на хлебобулочные продукты в стране.

Об этом в пятницу, 9 августа, объявило французское Министерство сельского хозяйства, пишет "Европейская правда".

По оценкам ведомства, в 2024 году производство мягких сортов пшеницы упадет почти на 25% по сравнению со средним показателем за последние пять урожаев, до 26,3 миллиона тонн, "что является одним из самых низких урожаев за последние 40 лет".

Неблагоприятные погодные условия затронут и другие сельскохозяйственные культуры, которые собирают летом, за исключением сои, добавило французское Министерство сельского хозяйства.

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Именно из мягких сортов пшеницы изготавливают тесто и хлеб, в частности знаменитый французский багет. Падение урожаев особенно важно для Франции – крупнейшего производителя и экспортера мягких сортов пшеницы в Европейском Союзе.

Как передает Le Figaro, французские фермеры уже обратились к правительству с просьбой о финансовой помощи, чтобы пережить нынешний неурожайный год. По их оценкам, производитель пшеницы может потерять в среднем от 30 до 50 тысяч евро из-за плохого урожая.

В начале года правительство Франции уже предлагало фермерам уступки после того, как профсоюзы устроили ряд протестов против бюрократической волокиты и прекращения некоторых программ сельскохозяйственной помощи накануне июньских выборов в Европарламент.

В мае грозы со шквальным ветром и градом, накрывшие север Франции, нанесли большой ущерб урожаю и привели к гибели одного человека.