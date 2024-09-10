Шольц поставил условие для участия России в Саммите мира

Канцлер Германии Олаф Шольц хотел бы российского участия в Саммите мира, однако "это не сработает", если атаки продолжатся.

Об этом он заявил на мероприятии "Vorwärts" (Вперед), его слова цитирует Tagesschau, передает "Европейская правда".

Немецкий канцлер подчеркнул, что кроме необходимой военной поддержки Украины в противодействии российскому агрессору, нужно также изучить пути выхода из ситуации войны.

Шольц утверждает – он, как и украинское руководство, хотел бы еще одного мирного саммита, участие в котором должна принимать и Россия.

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"Конечно, это не сработает, если человек, который должен там сидеть, при этом говорит: "А я продолжаю атаковать", – подчеркнул он, имея в виду главу Кремля Владимира Путина.

Чиновник уверен, что в этой ситуации нужно то, что всегда важно в политике: ясность, твердость и характер.

"Вот в чем заключается суть, если вы хотите обеспечить мир и безопасность в Европе", – добавил Шольц.

Напомним, в большом интервью ZDF Шольц высказался за присутствие России на следующем Саммите мира и сказал, что "сейчас тот момент, когда мы должны обсуждать, как можно завершить войну и достичь мира быстрее, чем сейчас представляется возможным".

Позже стало известно, что в главной оппозиционной партии Германии – Христианско-демократическом союзе (ХДС) – жестко раскритиковали Шольца за слова о том, что пора начинать искать способы завершать войну.

9 сентября представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что процесс достижения мира в Украине является очень трудным, но он начат, а сам мир не должен быть продиктован Кремлем.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что приглашение на второй Саммит мира представителя России не следует трактовать как начало переговоров с РФ.