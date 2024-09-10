Как давление со стороны РФ и Беларуси заставляет Туска действовать так, как предшественники

Ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе – тема, расколовшая польское общество.

Одна часть видит в происходящем человеческую трагедию, другая – политический кризис.

Подробно о проблеме, с которой сталкивается Польша, – в статье журналиста Gazeta Wyborcza Пйотра Липинского Мигранты, расколовшие Польшу: почему новая власть сохранила политику предшественников. Далее – краткое ее изложение.

Миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей назрел за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину.

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В августе 2021 года в Польшу из Беларуси пытались прорваться в основном люди, которые бежали с Ближнего Востока.

Тогдашняя партия власти "Право и справедливость" (ПиС) боролась с мигрантами, прибегая к пуш-бекам – пограничная служба "выталкивала" беженцев, которые пересекли польскую границу, обратно на территорию Беларуси.

Однако международное право запрещает такие действия в отношении тех, кто обратился с просьбой о международной защите из-за преследования на родине.

В Польше, которая и без того была сильно разделена в политическом плане, сформировались диаметрально противоположные мнения относительно того, что делать с беженцами на белорусско-польской границе.

Сторонники правой партии "Право и справедливость" восхваляли эффективность Пограничной службы в защите границы. А сторонники на тот момент оппозиционной "Гражданской платформы" обращали внимание на примеры жестоких действий, в частности на скандальный случай, когда беременную мигрантку перебросили (буквально, физически) на белорусскую сторону.

Оппозиционная пресса часто рассказывала очень драматические истории беженцев.

В октябре 2023 года партия "Право и справедливость" потеряла власть – на выборах победила оппозиция. Под влиянием ее предвыборной кампании, в которой жестко критиковали действия "ПиС" на белорусско-польской границе, многие избиратели, очевидно, надеялись, что новая партия власти решит проблему: что прекратятся пуш-беки и мигранты получат в Польше приют и помощь. Однако эти надежды были напрасными.

Сегодня, когда после выборов прошел год, некоторым людям кажется, что их просто обманули в вопросах, касающихся границы. Люди осознали: никаких существенных изменений не произойдет.

Итак, фактически, вопрос границы просто раздули во время предвыборной кампании.

Сегодня этот спор можно считать столкновением морально-эмоционального и цинично-политического подходов.

Практически все соглашаются с тем, что Лукашенко рассматривает толпы мигрантов как оружие в гибридной войне.

Попытки надавить на Беларусь дают не слишком эффективные результаты. Масштаб инцидентов на границе в последнее время несколько уменьшился: ежедневно всего несколько десятков, а не несколько сотен человек пытаются прорваться в Польшу.

Возможно, это результат визита президента Анджея Дуды в Китай.

Одним из пунктов железнодорожного сообщения между Китаем и Европой, так называемого Нового шелкового пути, является пограничный переход Малашевичи. Дуда сказал китайскому лидеру, что гибридная война может привести к решению закрыть этот переход.

Похоже, в оценке ситуации на польско-белорусской границе эмоции и моральные принципы поляков вступают в противоречие с государственными интересами Польши. Благородные душевные порывы в долгосрочной перспективе могут обернуться против нас самих. Упрощенно говоря: у нас нет уверенности в том, насколько беженцы интегрируются в польское общество.

Однако есть и обратная сторона медали: если мы откажемся от наших моральных принципов ради политики, то зачем нам вся эта демократия и права человека?

Подробнее – в материале Пйотра Липинского Мигранты, расколовшие Польшу: почему новая власть сохранила политику предшественников.