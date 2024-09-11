Хорватия в октябре примет саммит стран Юго-Восточной Европы и Украины, на нем ожидается присутствие президента Владимира Зеленского.

Об этом на четвертом саммите Крымской платформы в Киеве в среду, 11 сентября, заявил хорватский премьер Андрей Пленкович, передает "Европейская правда".

Пленкович отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения Хорватия "продолжает поддерживать Украину и оказывает помощь различными способами".

"В рамках более широких политико-дипломатических усилий имею удовольствие сообщить вам, что Хорватия в следующем месяце примет совместно с президентом Зеленским саммит стран Юго-Восточной Европы и Украины", – анонсировал он.

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Премьер Хорватии уточнил, что аналогичные саммиты уже состоялись в Афинах и Тиране.

Напомним, в предыдущих саммитах стран Юго-Восточной Европы и Украины принимали участие лидеры Сербии, Молдовы, Черногории, Греции, Румынии, Косово, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Болгарии и Хорватии.

Ранее во время визита в Киев премьер Хорватии Андрей Пленкович объявил новый пакет военной помощи Киеву.