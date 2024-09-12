Украина объявила демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина по ордеру МУС

Министерство иностранных дел в четверг, 12 сентября, объявило демарш монгольской стороне из-за отказа выполнить ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении на сайте МИД.

Отмечается, в Киев из Улан-Батора "по вызову украинской стороны" прибыла генеральный директор департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг.

"До монгольской стороны доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии как страной-подписанткой Римского статута выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина во время его пребывания на территории страны", – говорится в заявлении.

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Украинское внешнеполитическое ведомство также пообещало учитывать решение Монголии "в дальнейшей политике по развитию двусторонних отношений".

В МИД добавили, что надеются на шаги со стороны Монголии для "восстановления конструктивного характера традиционно дружественных украинско-монгольских отношений".

Визит Путина в Монголию 3 сентября стал первым визитом в государство-участника Римского статута МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест из-за причастности к похищению украинских детей.

Как писали ранее СМИ, монгольские власти якобы заверили Путина, что арестовывать его не будут. В самой стране это объяснить энергетической зависимостью от РФ.

Больше об этом событии читайте в статье "ЕвроПравды": Международное право силы. Какие последствия повлечет отказ Монголии арестовать Путина по ордеру МУС.