В ЕС обсудили опции, как гарантировать $50 млрд кредита от росактивов для Украины

Европейская комиссия в пятницу, 13 сентября, представила государствам-членам варианты продления срока действия санкционного режима против России, чтобы разблокировать соглашение по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Предложение Еврокомиссии связано с планом стран "Группы семи" предоставить Украине 50 млрд долларов кредита за счет замороженных росактивов и призвано гарантировать, что эти активы не будут разморожены, пока Россия не согласится выплатить репарации сама.

Исполнительный орган ЕС предложил постоянным представителям государств-членов три варианта дальнейших действий.

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Первый предусматривает замораживание активов России на пять лет, но с возможностью пересмотра каждые 12 месяцев и утверждением квалифицированным большинством государств-членов. Второй – единогласное продление замораживания каждые 36 месяцев. Третий вариант предусматривает продление всех санкций против Рона 36 месяцев.

Большинство послов ЕС во время пятничной встречи были открыты к предложенным вариантам, но некоторые из них высказали предостережения. Среди прочего, Бельгия напомнила о потенциальном риске исков против депозитария Euroclear на ее территории, где заморожена большая часть росактивов.

А Франция настаивала, что часть финансирования для Украины должна быть направлена на военные расходы.

Обсуждение вопроса о дальнейшем замораживании активов России, вероятно, будет включено в повестку дня встречи лидеров ЕС в середине октября в Брюсселе, пишет Euractiv.

В Евросоюзе хотят принять соглашение до выборов в США в ноябре, чтобы не было неопределенности относительно судьбы финансовой помощи для Украины.

Напомним, лидеры "Группы семи" на саммите в июне дали политическое согласие на использование сверхприбылей от замороженных российских активов в их юрисдикциях, а именно примерно 50 миллиардов долларов в год.

Как ожидается, на Европейский Союз придется большинство кредита, который предоставят Украине за счет росактивов.