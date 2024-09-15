После прорыва дамбы в Польше город ушел под воду, людей эвакуируют вертолеты

В небольшом польском городе Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства в результате наводнения была повреждена дамба на реке Моравка, в результате город фактически оказался под водой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVP Info.

Сначала в СМИ появилась информация, что дамбу разрушил напор воды. Министерство национальной обороны сообщило, что для помощи в эвакуации в Строне-Шленски направлен вертолет Ми-17.

Впрочем впоследствии tvp.info неофициально стало известно, что повреждена часть дамбы. Ситуация возле дамбы была зафиксирована на видео.

Реклама:

Ситуация в городе трагическая, вода сносит все на своем пути. В соцсетях есть немало фото и видео из города. На одном из снимков можно увидеть затонувшую пожарную машину.

Stronie Śląskie tam sytuacja jest nie tyle dynamiczna, ale tragiczna. Woda z całym impetem wdziera się w zabudowania, ulice. Porywa wszystko na swojej drodze! pic.twitter.com/IPIXbQXBwC – Remiza.pl (@remizacompl) September 15, 2024

На одном из видео видно, как высокая вода обваливает дом и несет его течением.

Stronie Śląskie. Dom runął niczym pudełko z zapałek... Bardzo szybko przemieszcza się fala z pękniętej tamy. https://t.co/0Zco9KF9Hp pic.twitter.com/gRoZyxtg6C – meteoprognoza.pl🇵🇱 (@MeteoprognozaPL) September 15, 2024

RMF FM сообщает, что вертолеты Black Hawk из Вроцлава отправились в Строне-Шленски. Солдатам, которые поддерживают местное население, отрезан наземный путь возвращения. Многие жители требуют эвакуации с крыш своих домов.

Кое-где ситуация такова, что туда можно добраться только вертолетом.

"Волна огромная, ситуация действительно драматическая, связь с жителями города и близлежащих сел затруднена, у них нет света, воды и покрытия", – говорит Виктория, которая живет в Строне-Шленски.

Ранее стало известно о второй жертве наводнения в Польше, а также – о разрушении моста в городе Глухолазы на юго-западе страны.