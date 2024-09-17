CNN: Пакеты военной помощи США уменьшаются из-за беспокойства Пентагона относительно запасов

Запасы оружия и другого военного оборудования у Пентагона сокращаются, из-за этого объемы пакетов военной помощи Украине в последние месяцы стали меньше.

Об этом написало CNN со ссылкой на слова двух анонимных американских чиновников, передает "Европейская правда".

По словам собеседников, американские производители оружия пытаются догнать огромный спрос, который образовало полномасштабное вторжение России в Украину. Однако, у США есть опасения относительно того, что военная готовность Америки может пострадать.

Как известно, в апреле Пентагон объявил о пакете на $1 млрд, но с тех пор ни один из пакетов не превысил сумму в $400 млн, а некоторые даже были $125 млн и $250 млн.

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При этом в 2022 и 2023 годах суммы военной помощи регулярно были в пределах $600 -$800 млн. Самый большой пакет был объявлен в январе 2023 года – $2,85 млрд.

Чиновники объяснили, что администрация президента все еще имеет $6 млрд на вооружение Украины, но у Пентагона не хватает материальных средств.

"Речь идет о запасах, которые есть у нас на полках, о том, что просят [украинцы], и о том, сможем ли мы удовлетворить эти запросы тем, что имеем сейчас, не влияя на нашу боевую готовность", – сказал один из собеседников.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что ведомство просит у Конгресса дать больше времени, чтобы потратить эти $6 млрд, прежде чем в конце сентября истекут установленные сроки трат. Риторика Пентагона изменилась по сравнению с прошлым годом, когда администрация умоляла Конгресс одобрить дополнительное финансирование для Украины.

"Пополнение также является проблемой", – сказал один из чиновников.

Другой собеседник издания сообщил, что Белый дом не смог получить поставки от Пентагона в первые четыре месяца 2024 года из-за того, что Конгресс задержал утверждение дополнительного финансирования.

Он добавил, что США стараются не отправлять слишком много вооружения за один раз.

"Существуют ограничения на то, как быстро мы можем вывести оборудование, не влияя на боеспособность, что является одной из причин, по которой пакеты распределяются с разницей. Также существуют ограничения на то, как быстро Украина может принять оборудование и эффективно его распределить", – сказал он.

По его словам, США по-прежнему стараются объявлять новый пакет помощи каждые две недели.

Издание отметило, что США продолжают производить снаряды 155-мм, системы Patriot и другое вооружение как для Украины, так и для себя, но это многолетний процесс.

По статистике, которую приводят журналисты, до начала полномасштабной войны США ежемесячно производили 15 000 артиллерийских снарядов калибра 155-мм.

После открытия новых заводов это количество выросло до 40 000 в месяц, но Пентагону нужно более года, чтобы достичь цели в 100 000 снарядов ежемесячно.

Напомним, в сентябре сразу несколько общественных организаций США обратились в Госдепартамент с просьбой не упустить возможность использовать для помощи Украине оставшиеся $6,2 млрд, которые все еще доступны в рамках президентских полномочий, но только до конца бюджетного года, который истекает 30-го сентября.

Как известно, в рамках президентских полномочий последний раз помощь Украине выделяли ко Дню независимости – размер пакета составлял $125 млн.

Перед этим 29 июля США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на сумму $200 млн.