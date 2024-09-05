СМИ: Перспектива победы Харрис тормозит кредит в $50 млрд для Украины

Растущая популярность кандидата в президенты США Камалы Харрис снизила перспективы быстрого согласования условий предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Politico от ряда должностных лиц.

До того как президент Джо Байден вышел из гонки за Белый дом, перспектива президентства Дональда Трампа подтолкнула дипломатов по обе стороны Атлантики отложить разногласия, чтобы завершить процесс предоставления кредита до конца года.

Но перспектива победы Харрис сняла часть неотложности с этого вопроса. Хотя чиновники опасались, что Трамп разорвет кредитное соглашение и сократит помощь Украине, они считают, что кандидат от Демократической партии вряд ли сделает что-то подобное, и что у нее на самом деле есть шансы на победу в президентской гонке.

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Как следствие, раскол между ЕС и США относительно тонкостей предоставления кредита, который будет погашаться за счет прибыли от инвестирования замороженных российских активов, становится все более очевидным, сообщили два чиновника ЕС, осведомленные о ходе переговоров.

"Вся идея заключалась в том, чтобы защитить (помощь Украине) от Трампа, но сейчас ситуация с Харрис другая", – сказал один из чиновников, который, как и другие, пожелал остаться анонимным.

Кредит для Украины был согласован на уровне группы правительств G7 в июне, но ЕС и США продолжают расходиться во мнениях относительно деталей.

Поскольку подавляющее большинство активов, замороженных после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, находится в Европе, Вашингтон требует от ЕС гарантировать, что они будут оставаться замороженными до тех пор, пока Москва не выплатит Украине послевоенные репарации. Таким образом, США не окажутся на крючке выплаты кредита, если активы будут разморожены.

Но это требование ЕС трудно выполнить, поскольку оно требует единодушия, а несколько европейских стран выступают против.

Переговоры между официальными лицами ЕС и США, состоявшиеся в понедельник, завершились без достижения договоренностей, поскольку американская делегация настаивала на бессрочном замораживании российских активов.

По словам трех дипломатов ЕС, запланированная на среду дискуссия между 27 послами ЕС о внесении изменений в санкционные правила была отменена в последнюю минуту из-за неготовности Еврокомиссии, сообщили три дипломата ЕС.

Правила, регулирующие действующие санкции ЕС, которые должны возобновляться каждые шесть месяцев, позволяют одной стране размораживать активы, что, по мнению Вашингтона, ставит под угрозу предоставление кредита. Это имеет значение, поскольку США обязаны привлекать Конгресс к любой операции, которая ставит под угрозу деньги налогоплательщиков, что может затянуть процесс за пределы конечного срока, установленного на конец года.

В июне лидеры G7 взяли на себя обязательство завершить работу над соглашением до конца октября, чтобы зафиксировать помощь Украине до выборов в США.