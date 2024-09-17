В ЕС предлагают расширить запрет на курение в общественных местах
Европейская комиссия во вторник, 17 сентября, предложила расширить сферу действия запрета на курение на открытом воздухе, чтобы ограничить вредное воздействие пассивного курения.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.
Исполнительный орган ЕС рекомендует государствам-членам увеличить количество открытых мест, где запрещается курение сигарет, "чтобы лучше защитить людей в ЕС, особенно детей и молодежь".
К таким местам предлагается отнести игровые площадки, парки развлечений и бассейны, открытые зоны, связанные с медицинскими и образовательными учреждениями, общественные здания, заведения обслуживания, транспортные остановки и станции.
Также Еврокомиссия предлагает распространить ограничения по курению на табачные изделия для нагревания (ТИЭН) и электронные сигареты и призывает государства-члены "обмениваться передовым опытом и укреплять международное сотрудничество" в этой сфере.
"Учитывая, что политика здравоохранения является компетенцией государств-членов, им предлагается внедрять эти рекомендации в рамках собственной политики так, как они считают нужным, то есть с учетом своих национальных обстоятельств и потребностей", – уточняется в сообщении.
Эти рекомендации являются частью плана ЕС "Победить рак", который имеет целью создать первое "поколение без табака" к 2040 году: тогда, по плану, употреблять табак будет менее 5% населения Евросоюза.
Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Чехии готовит проект закона, который в случае принятия будет означать запрет электронных сигарет со следующего года.
А Великобритания рассматривает возможность введения более строгих правил относительно курения на улице, чтобы попытаться снять давление с Национальной службы здравоохранения.